Канада выделит Украине $47 миллионов на вооружение

Канада выделит средства на оружие и обучение украинских военных.

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Канада выделит Украине пакет военной помощи на сумму 64,8 миллиона канадских долларов (около 47 миллионов долларов США), который будет включать стрелковое оружие, боеприпасы и средства защиты. Об этом сообщает Reuters.

Эта помощь является частью большего финансирования на 500 миллионов канадских долларов, которое было обещано премьер-министром Джастином Трюдо в июле. Кроме оружия, пакет также предусматривает финансирование для обучения украинских военных.

«Объявленная сегодня военная помощь обеспечивает Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты от российской агрессии. Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь им одержать победу», - заявил министр обороны Билл Блэр.

Канада остается одним из самых надежных союзников Украины, и недавно она также объявила о передаче 80 840 избыточных ракет «воздух-земля» и 1300 боеголовок. В общем, с момента российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, Канада выделила 4,5 миллиарда канадских долларов на военную поддержку.

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