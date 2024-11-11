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Байден зобов’язався витратити як можна більше з $6 млрд на підтримку України – Кірбі

10:30, 11 листопада 2024
Чинний лідер США має намір витратити всі гроші, які залишились на підтримку України, наголосив Джон Кірбі.
Байден зобов’язався витратити як можна більше з $6 млрд на підтримку України – Кірбі
Джерело фото: NBC
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Лідер США Джо Байден має намір витратити всі доступні гроші на допомогу для України, поки він перебуває на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Йдеться про 6 млрд доларів, зазначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, якого цитує Радіо Свобода.

«Президент зобов’язався витратити кожен долар, який у нас є на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді», – сказав він.

Кірбі також зауважив, що «у цій справі має бути баланс, щоб Пентагон встигав поповнювати запаси замість того, що США віддають Україні».

«Але план Байдена – витратити так багато з цього бюджету, як тільки можливо», – додав Кірбі.

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США Україна війна Джо Байден

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