Байден обязался потратить как можно больше с $6 млрд на поддержку Украины – Кирби

Действующий лидер США намерен потратить все деньги, которые остались на поддержку Украины, подчеркнул Джон Кирби.

Источник фото: NBC

Лидер США Джо Байден намерен потратить все доступные деньги на помощь Украине, пока он находится на посту президента США. Речь идет о 6 млрд долларов, отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, которого цитирует Радио Свобода.

«Президент обязался потратить каждый доллар, который у нас есть на поддержку Украины, в течение всего времени, пока он будет на должности», – сказал он.

Кирби также отметил, что «в этом деле должен быть баланс, чтобы Пентагон успевал пополнять запасы вместо того, что США отдают Украине».

«Но план Байдена – потратить так много из этого бюджета, как только возможно», - добавил Кирби.

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