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В Харькове суд оштрафовал чиновника водоканала за вымогательство 25 тысяч гривен у предпринимателя

12:00, 11 ноября 2024
Чиновник водоканала Харькова заплатит 34 тысячи гривен штрафа за взяточничество во время тендера на закупку радиаторов.
В Харькове суд оштрафовал чиновника водоканала за вымогательство 25 тысяч гривен у предпринимателя
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Октябрьский районный суд Харькова оштрафовал начальника водоканализационного хозяйства Харьковского квартирно-эксплуатационного управления за получение взятки. Как известно из приговора суда по делу № 639/6926/24, чиновник требовал 25 тысяч гривен у предпринимателя за содействие в победе в тендере на закупку радиаторов отопления.

Согласно материалам дела, во время встречи с потенциальным участником тендера чиновник пообещал обеспечить ему победу в обмен на неправомерную выгоду. По данным следствия, он намеренно создал условия, при которых предприниматель был вынужден согласиться на передачу денег.

Взятка в размере 25 тысяч гривен была передана на парковке торгового центра. В рамках судебного процесса стороны заключили соглашение о признании виновности. Суд признал чиновника виновным в злоупотреблении влиянием и назначил ему штраф в размере 34 тысяч гривен.

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суд штраф / штрафы

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