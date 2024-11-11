У Харкові суд оштрафував посадовця водоканалу за вимагання 25 тисяч гривень у підприємця

Посадовець водоканалу Харкова заплатить34 тисячі гривень штрафу за хабарництво під час тендеру на закупівлю радіаторів.

Жовтневий районний суд Харкова оштрафував начальника водоканалізаційного господарства Харківського квартирно-експлуатаційного управління за отримання хабара. Як відомо з вироку суду у справі № 639/6926/24, посадовець вимагав 25 тисяч гривень у підприємця за сприяння у перемозі в тендері на закупівлю радіаторів опалення.

Згідно з матеріалами справи, під час зустрічі з потенційним учасником тендеру посадовець пообіцяв забезпечити йому перемогу в обмін на неправомірну вигоду. За даними слідства, він навмисно створив умови, за яких підприємець був змушений погодитися на передачу грошей.

Хабар у розмірі 25 тисяч гривень був переданий на парковці торгового центру. У межах судового процесу сторони уклали угоду про визнання винуватості. Суд визнав посадовця винним у зловживанні впливом та призначив йому штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

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