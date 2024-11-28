Федеральна торгова комісія США розпочала антимонопольне розслідування щодо Microsoft

FTC досліджує діяльність Microsoft щодо хмарних послуг і штучного інтелекту.

Джерело фото: Investment Monitor

Федеральна торгова комісія США (FTC) ініціювала антимонопольне розслідування, яке охоплює всі сфери діяльності корпорації Microsoft, включаючи хмарні обчислення, ліцензування програмного забезпечення, кібербезпеку та продукти на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg.

Після більше ніж року неофіційних інтерв'ю з конкурентами та партнерами Microsoft, FTC підготувала запит на сотні сторінок, щоб змусити компанію надати детальну інформацію про свою діяльність. Вимога була підписана головою FTC Ліною Хан. Згідно з джерелами агентства, на наступному тижні антимонопольні юристи зустрінуться з конкурентами Microsoft для збору додаткової інформації.

Особлива увага в розслідуванні приділяється об'єднанню популярних продуктів Microsoft з хмарними послугами, що, як вважають деякі конкуренти, створює монополію. Проблеми також виникають у зв'язку з нещодавніми інцидентами у сфері кібербезпеки, де продукти компанії стали причиною значних збоїв у роботі систем.

Конкуренти, зокрема компанії Slack і Zoom, заявляють, що надання відеоконференц-сервісу Teams безкоштовно разом з іншими продуктами, такими як Word та Excel, є антиконкурентною практикою.

FTC продовжить розслідування, яке потенційно може мати значні наслідки для бізнесу Microsoft у США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.