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Федеральная торговая комиссия США начала антимонопольное расследование в отношении Microsoft

17:05, 28 ноября 2024
FTC исследует деятельность Microsoft в отношении облачных услуг и искусственного интеллекта.
Федеральная торговая комиссия США начала антимонопольное расследование в отношении Microsoft
Источник фото: Investment Monitor
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Федеральная торговая комиссия США (FTC) инициировала антимонопольное расследование, которое охватывает все сферы деятельности корпорации Microsoft, включая облачные вычисления, лицензирование программного обеспечения, кибербезопасность и продукты на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg.

После более чем года неофициальных интервью с конкурентами и партнерами Microsoft, FTC подготовила запрос на сотни страниц, чтобы заставить компанию предоставить подробную информацию о своей деятельности. Требование было подписано председателем FTC Линой Хан. Согласно источникам агентства, на следующей неделе антимонопольные юристы встретятся с конкурентами Microsoft для сбора дополнительной информации.

Особое внимание в расследовании уделяется объединению популярных продуктов Microsoft с облачными услугами, что, как считают некоторые конкуренты, создает монополию. Проблемы также возникают в связи с недавними инцидентами в сфере кибербезопасности, где продукты компании стали причиной значительных сбоев в работе систем.

Конкуренты, в частности компании Slack и Zoom, заявляют, что предоставление видеоконференц-сервиса Teams бесплатно вместе с другими продуктами, такими как Word и Excel, является антиконкурентной практикой.

FTC продолжит расследование, которое потенциально может иметь значительные последствия для бизнеса Microsoft в США.

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США досудебное расследование Microsoft ИИ

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