Федеральная торговая комиссия США начала антимонопольное расследование в отношении Microsoft

FTC исследует деятельность Microsoft в отношении облачных услуг и искусственного интеллекта.

Источник фото: Investment Monitor

Федеральная торговая комиссия США (FTC) инициировала антимонопольное расследование, которое охватывает все сферы деятельности корпорации Microsoft, включая облачные вычисления, лицензирование программного обеспечения, кибербезопасность и продукты на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg.

После более чем года неофициальных интервью с конкурентами и партнерами Microsoft, FTC подготовила запрос на сотни страниц, чтобы заставить компанию предоставить подробную информацию о своей деятельности. Требование было подписано председателем FTC Линой Хан. Согласно источникам агентства, на следующей неделе антимонопольные юристы встретятся с конкурентами Microsoft для сбора дополнительной информации.

Особое внимание в расследовании уделяется объединению популярных продуктов Microsoft с облачными услугами, что, как считают некоторые конкуренты, создает монополию. Проблемы также возникают в связи с недавними инцидентами в сфере кибербезопасности, где продукты компании стали причиной значительных сбоев в работе систем.

Конкуренты, в частности компании Slack и Zoom, заявляют, что предоставление видеоконференц-сервиса Teams бесплатно вместе с другими продуктами, такими как Word и Excel, является антиконкурентной практикой.

FTC продолжит расследование, которое потенциально может иметь значительные последствия для бизнеса Microsoft в США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.