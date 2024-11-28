Южная Корея отказалась поставлять Украине зенитно-ракетные комплексы

Южная Корея отказалась продавать Украине оружие из-за экспортных ограничений.

Южная Корея отказалась от продажи оружия Украине из-за ограничений на экспорт, которые запрещают поставки вооружений в страны, находящиеся в состоянии войны. Об этом сообщает SBS.

Украинская делегация во главе с Министром обороны Рустемом Умеровым, во время своего визита в Сеул, пыталась договориться о покупке зенитно-ракетных комплексов Cheongung, а также других средств, таких как радиолокационные системы для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Кроме того, Украина предлагала закупку отдельных частей для боеприпасов калибра 155 мм, поскольку их поставки в полном объеме были бы затруднены из-за классификации как летального оружия.

Однако правительство Южной Кореи заявило, что из-за высокого спроса и обязательств по экспортным поставкам поставки систем Cheongung до 2030 года невозможны. Также в Корее отсутствуют свободные запасы танков K2 и самоходных артиллерийских установок K9 для экспорта.

Хотя несколько южнокорейских оборонных компаний установили контакты с украинской делегацией, Министерство национальной обороны Южной Кореи призвало воздержаться от самостоятельных переговоров с Украиной. Основной причиной отказа стало местное законодательство, которое запрещает экспорт оружия в страны, где идут боевые действия. Власти Сеула также учли внешнеполитическую ситуацию, в частности позицию новоизбранного президента США Дональда Трампа, который выразил намерение как можно быстрее завершить войну в Украине.

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