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Південна Корея відмовилася постачати Україні зенітно-ракетні комплекси

13:17, 28 листопада 2024
Південна Корея відмовилася продавати Україні зброю через експортні обмеження.
Південна Корея відмовилася постачати Україні зенітно-ракетні комплекси
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Південна Корея відмовилася від продажу зброї Україні через обмеження на експорт, які забороняють постачання озброєнь до країн, що перебувають у стані війни. Про це повідомляє SBS.

Українська делегація на чолі з Міністром оборони Рустемом Умєровим, під час свого візиту до Сеула, намагалася домовитися про купівлю зенітно-ракетних комплексів Cheongung, а також інших засобів, таких як радіолокаційні системи для протиповітряної оборони та контрбатарейної боротьби. Крім того, Україна пропонувала закупівлю окремих частин для боєприпасів калібру 155 мм, оскільки їх постачання у повному обсязі було б ускладнене через класифікацію як летальної зброї.

Однак уряд Південної Кореї заявив, що через високий попит та зобов'язання з експортними поставками постачання систем Cheongung до 2030 року неможливе. Також у Кореї відсутні вільні запаси танків K2 та самохідних артилерійських установок K9 для експорту.

Хоча кілька південнокорейських оборонних компаній встановили контакти з українською делегацією, Міністерство національної оборони Південної Кореї закликало утриматися від самостійних переговорів з Україною. Основною причиною відмови стало місцеве законодавство, яке забороняє експорт зброї до країн, де тривають бойові дії. Влада Сеула також врахувала зовнішньополітичну ситуацію, зокрема позицію новобраного президента США Дональда Трампа, який висловив намір якнайшвидше завершити війну в Україні.

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зброя Південна Корея

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