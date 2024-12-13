Польща підняла авіацію через масований російський обстріл України

Польща підвищила готовність військових сил через масовану атаку Росії на Україну.

Фото: ArmyInform

Польща підняла свої винищувачі в повітря та приведення у стан найвищої готовності наземних засобів протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки після того, як Російська Федерація здійснила масовану атаку на Україну ракетами та безпілотниками. Про це повідомило Оперативне командування Польщі.

Всі військові сили країни, включаючи чергові пари винищувачів, були приведені до підвищеної готовності. Також були активовані наземні засоби для моніторингу повітряної ситуації на територіях, що межують із зонами потенційної загрози.

«Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами. Оперативне командування Польщі здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування», — зазначили у командуванні.

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