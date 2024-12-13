Польша подняла авиацию из-за массированного российского обстрела Украины

Польша повысила готовность военных сил из-за массированной атаки России на Украину.

Фото: ArmyInform

Польша подняла свои истребители в воздух и приведение в состояние высокой готовности наземных средств противовоздушной обороны и радиолокационной разведки после того, как Российская Федерация осуществила массированную атаку на Украину ракетами и беспилотниками. Об этом сообщило Оперативное командование Польши.

Все военные силы страны, включая дежурные пары истребителей, были приведены в повышенную готовность. Также были активированы наземные средства для мониторинга воздушной ситуации на территориях, граничащих с зонами потенциальной угрозы.

«Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами. Оперативное командование Польши осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию», - отметили в командовании.

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