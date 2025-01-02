У США знайшли один із найбільших в історії запасів саморобної вибухівки

Арсенал вибухівки вивили у Вірджинії.

В окрузі Айл-оф-Вайт штату Вірджинія агенти ФБР вилучили понад 150 трубчастих бомб та інших саморобних вибухових пристроїв під час обшуку будинку 36-річного Бреда Спаффорда, пише Associated Press

Видання зазначає, що це найбільший арсенал саморобних вибухових пристроїв за всю історію роботи ФБР.

Більша частина вибухівки зберігалася в окремому гаражі разом із інструментами для її виготовлення. Декілька бомб знайшли у рюкзаку в спальні, де Спаффорд проживав із дружиною та двома дітьми.

Під час обшуку правоохоронці виявили вибухові пристрої з маркуванням «смертельні» та бронежилет, начинений вибухівкою, а також незареєстровану короткоствольну гвинтівку. Більшість пристроїв було знищено на місці через небезпеку транспортування.

У виданні додають, що «Спеффорд використовував фотографії президента Джо Байдена для тренувань зі стрільби та вважав, що політичні вбивства мають бути повернуті».

Спаффорду висунуто звинувачення у порушенні Національного закону про вогнепальну зброю. Прокурори заявили, що чоловікові можуть бути пред'явлені додаткові обвинувачення, пов'язані з вибуховими пристроями.

Справу розпочали ще у 2023 році після свідчень інформатора, який повідомив про накопичення зброї та боєприпасів Спаффордом.

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