В США нашли один из самых больших в истории запасов самодельной взрывчатки

Арсенал взрывчатки вывили в Виргинии.

В округе Айл-оф-Уайт штата Вирджиния агенты ФБР изъяли более 150 трубчатых бомб и других самодельных взрывных устройств во время обыска дома 36-летнего Брэда Спаффорда, пишет Associated Press.

Издание отмечает, что это самый большой арсенал самодельных взрывных устройств за всю историю работы ФБР.

Большая часть взрывчатки хранилась в отдельном гараже вместе с инструментами для ее изготовления. Несколько бомб были обнаружены в рюкзаке в спальне, где Спаффорд проживал с женой и двумя детьми.

Во время обыска стражи порядка обнаружили взрывные устройства с маркировкой «смертельные» и бронежилет, начиненный взрывчаткой, а также незарегистрированную короткоствольную винтовку. Большинство устройств были уничтожены на месте из-за опасности транспортировки.

В издании добавляют, что «Спеффорд использовал фотографии президента Джо Байдена для тренировок по стрельбе и считал, что политические убийства должны быть возвращены».

Спаффорду выдвинули обвинения в нарушении Национального закона об огнестрельном оружии. Прокуроры заявили, что мужчине могут быть предъявлены дополнительные обвинения, связанные с взрывными устройствами.

Дело было начато еще в 2023 году после свидетельств информатора, который сообщил о накоплении оружия и боеприпасов Спаффордом.

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