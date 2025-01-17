Apple більше не №1 — продажі iPhone в Китаї різко обвалилися

Бренди Vivo та Huawei випередили Apple на ринку смартфонів в Китаї.

У 2024 році компанія Apple втратила статус найбільшого продавця смартфонів у Китаї. Продажі iPhone впали на 25%. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, місцеві бренди Vivo та Huawei випередили Apple на ринку смартфонів, після того як річні постачання iPhone до країни скоротилися на 17%.

Згідно з даними аналітиків, Apple зазнала найбільшого річного падіння продажів у Китаї за всю історію компанії. Протягом року спостерігався стійкий спад, який у четвертому кварталі сягнув 25%.

У результаті Vivo, який спеціалізується на бюджетних смартфонах, захопив 17% ринку, преміальний бренд Huawei отримав 16%, а Apple опустилася на третє місце з 15%. Ця динаміка свідчить про зростаючий тиск з боку китайських виробників на одному з ключових світових ринків.

Аналітики зазначають, що однією з причин втрати конкурентоспроможності Apple стала відсутність функцій штучного інтелекту в нових моделях iPhone, що важливо для китайських користувачів, які позбавлені доступу до ChatGPT.

«Це найгірші річні результати Apple в Китаї», – заявив аналітик.

За його словами, позиції компанії похитнулися через низку причин: постійний вихід флагманських моделей Huawei, зростаючу популярність місцевих складаних смартфонів у преміальному сегменті, а також посилення лояльності до Android-брендів, таких як Xiaomi та Vivo, які пропонують інноваційні технології.

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