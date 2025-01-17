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Apple больше не №1 — продажи iPhone в Китае резко обвалились

13:34, 17 января 2025
Бренды Vivo и Huawei обогнали Apple на рынке смартфонов в Китае.
Apple больше не №1 — продажи iPhone в Китае резко обвалились
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В 2024 году компания Apple потеряла статус крупнейшего продавца смартфонов в Китае. Продажи iPhone упали на 25%. Об этом сообщает Reuters.

В частности, местные бренды Vivo и Huawei опередили Apple на рынке смартфонов после того, как годовые поставки iPhone в страну сократились на 17%.

Согласно данным аналитиков, Apple испытала наибольшее годовое падение продаж в Китае за всю историю компании. В течение года наблюдался устойчивый спад, который в четвертом квартале достиг 25%.

В результате Vivo, специализирующийся на бюджетных смартфонах, захватил 17% рынка, премиальный бренд Huawei получил 16%, а Apple опустилась на третье место с 15%. Эта динамика свидетельствует о растущем давлении со стороны китайских производителей на одном из ключевых мировых рынков.

Аналитики отмечают, что одной из причин утраты конкурентоспособности Apple стало отсутствие функций искусственного интеллекта в новых моделях iPhone, что важно для китайских пользователей, лишенных доступа к ChatGPT.

«Это худшие годовые результаты Apple в Китае», – заявил аналитик.

По его словам, позиции компании пошатнулись по ряду причин: постоянному выходу флагманских моделей Huawei, растущей популярности местных складных смартфонов в премиальном сегменте, а также усилению лояльности к Android-брендам, таким как Xiaomi и Vivo, которые предлагают инновационные технологии.

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Apple Китай телефон

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