Парламент Грузії посилив обмеження на протести – штрафи та арешти до 60 діб

У Грузії заборонили мітинги без попередження влади.

Фото: ZMINA.info

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Парламент Грузії, повністю контрольований партією «Грузинська мрія», ухвалив у третьому читанні законодавчі поправки, що суттєво обмежують протестні акції в країні. Опозиційні депутати на засіданні були відсутні. Про це повідомляє News Georgia.

Згідно зі змінами, максимальний термін адміністративного арешту за порушення, пов'язані з протестами, збільшується з 15 до 60 діб. Вводиться нове поняття «стихійна акція» – тепер учасники таких зібрань зобов’язані попереджати органи самоврядування про проведення мітингів, навіть якщо вони відбуваються у закритому приміщенні.

Новий закон також забороняє:

Протести біля будинків суддів;

Блокування інфраструктурних об’єктів (будівель, мостів, залізниць, транспортних вузлів);

Встановлення тимчасових конструкцій, якщо вони заважають поліції або порушують громадський порядок.

Порушникам загрожують штрафи до 5000 ларі або арешт до 60 днів. За образу державних службовців передбачено штрафи або затримання до 45 діб, а в разі повторного порушення – до 60 діб або штраф до 6000 ларі.

Крім того, поліція отримала розширені повноваження – тепер правоохоронці можуть проводити особистий огляд громадян без присутності понятих.

Поправки ухвалили на тлі масових протестів, які тривають у Грузії третій місяць. Демонстранти вимагають проведення дострокових парламентських виборів та звільнення затриманих активістів. Законопроєкт був ухвалений у прискореному порядку – лише за два дні.

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