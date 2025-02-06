Парламент Грузії посилив обмеження на протести – штрафи та арешти до 60 діб

Парламент Грузії, повністю контрольований партією «Грузинська мрія», ухвалив у третьому читанні законодавчі поправки, що суттєво обмежують протестні акції в країні. Опозиційні депутати на засіданні були відсутні. Про це повідомляє News Georgia.
Згідно зі змінами, максимальний термін адміністративного арешту за порушення, пов'язані з протестами, збільшується з 15 до 60 діб. Вводиться нове поняття «стихійна акція» – тепер учасники таких зібрань зобов’язані попереджати органи самоврядування про проведення мітингів, навіть якщо вони відбуваються у закритому приміщенні.
Новий закон також забороняє:
Порушникам загрожують штрафи до 5000 ларі або арешт до 60 днів. За образу державних службовців передбачено штрафи або затримання до 45 діб, а в разі повторного порушення – до 60 діб або штраф до 6000 ларі.
Крім того, поліція отримала розширені повноваження – тепер правоохоронці можуть проводити особистий огляд громадян без присутності понятих.
Поправки ухвалили на тлі масових протестів, які тривають у Грузії третій місяць. Демонстранти вимагають проведення дострокових парламентських виборів та звільнення затриманих активістів. Законопроєкт був ухвалений у прискореному порядку – лише за два дні.
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