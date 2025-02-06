Парламент Грузии усилил ограничения на протесты – штрафы и аресты до 60 суток

В Грузии запретили митинги без предупреждения властей.

Фото: ZMINA.info

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Парламент Грузии, полностью контролируемый партией «Грузинская мечта», принял в третьем чтении законодательные поправки, существенно ограничивающие протестные акции в стране. Оппозиционные депутаты на заседании отсутствовали. Об этом сообщает News Georgia.

Согласно изменениям, максимальный срок административного ареста за нарушения, связанные с протестами, увеличивается с 15 до 60 суток. Вводится новое понятие «стихийная акция» - теперь участники таких собраний обязаны предупреждать органы самоуправления о проведении митингов, даже если они проходят в закрытом помещении.

Новый закон также запрещает:

- Протесты возле домов судей;

- Блокирование инфраструктурных объектов (зданий, мостов, железных дорог, транспортных узлов);

- Установление временных конструкций, если они мешают полиции или нарушают общественный порядок.

Нарушителям грозят штрафы до 5000 лари или арест до 60 дней. За оскорбление государственных служащих предусмотрены штрафы или задержание до 45 суток, а в случае повторного нарушения - до 60 суток или штраф до 6000 лари.

Кроме того, полиция получила расширенные полномочия - теперь правоохранители могут проводить личный досмотр граждан без присутствия понятых.

Поправки приняли на фоне массовых протестов, которые продолжаются в Грузии третий месяц. Демонстранты требуют проведения досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных активистов. Законопроект был принят в ускоренном порядке - всего за два дня.

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