У Польщі відкрили спільний центр НАТО-Україна

Спільний центр НАТО-Україна JATEC розпочав діяльність у Бидгощі.

Фото: NATO ACT

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В польському місті Бидгощ відкрито Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC). Це перша спільна цивільно-військова організація між НАТО та Україною, створена для аналізу досвіду, набутих під час війни з Росією, та підвищення взаємосумісності сил оборони обох сторін. Про це повідомили в Північноатлантичному альянсі.

Рішення про створення JATEC було ухвалене на Вашингтонському саміті НАТО в 2024 році. Центр зосереджуватиметься на багатодоменних операціях, когнітивній війні, комплексній безпеці та обороні. Він стане платформою для спільного аналізу та узагальнення досвіду в сфері оборони та безпеки, удосконалення системи підготовки та військової освіти, а також розвитку спроможностей сил оборони України.

Відкриття JATEC підкреслює зміцнення співпраці між НАТО та Україною, а також прагнення до підвищення ефективності оборонних спроможностей обох сторін. Центр стане важливим кроком у розвитку спільної безпеки та стабільності в регіоні.

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