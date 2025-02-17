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У Києві чоловік посварився з подругою та підпалив двері до її квартири

23:12, 17 лютого 2025
45-річний зловмисник через недавній конфлікт підпалив запальничкою вхідні двері до квартири жінки.
У Києві чоловік посварився з подругою та підпалив двері до її квартири
Фото: поліція Києва
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У Києві чоловік посварився з подругою та підпалив двері до її квартири. За скоєний злочин фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомляє столична поліція.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення від працівників ДСНС про загоряння дверей до квартири в одній з багатоповерхівок Святошинського району. По прибуттю на місце події поліцейські зафіксували пошкодження та у ході подальших розшукових заходів встановили ймовірного підозрюваного.

Як з’ясувалось, до вчинення злочину причетний 45-річний мешканець сусіднього будинку, раніше судимий за вчинення майнових злочинів.

Порушник ввечері прийшов до під’їзду, де проживає його 47–річна знайома та через недавній конфлікт підпалив запальничкою вхідні двері до її квартири.

Потерпіла, яка на той момент знаходилася вдома та відпочивала разом з подругою, помітила запах гарі та викликала пожежників.

Слідчі затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального кодексу України та за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

За умисне знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

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