Практика судів
  1. Суд інфо

Чугуївський міський суд Харківської області тимчасово призупиняє роботу

18:21, 17 лютого 2025
Через аварію на магістралі теплопостачання, відсутність теплопостачання у суді та низьку температуру суд тимчасово призупинив роботу.
Чугуївський міський суд Харківської області тимчасово призупиняє роботу
Фото: Чугуївський міський суд Харківської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чугуївський міський суд Харківської області повідомляє про тимчасове призупинення роботи.

Зазначається, що на підставі рішення зборів суддів Чугуївського міського суду Харківської області від 17 лютого 2025 року (протокол № 2), акту «Щодо температурного режиму в приміщенні Чугуївського міського суду Харківської області» від 17 лютого 2025 року, в зв’язку з аварією на магістралі теплопостачання 3 лютого 2025 року, відсутністю теплопостачання в Чугуївському міському суді Харківської області та низькою температурою у приміщеннях Чугуївського міського суду Харківської області, задля збереження здоров’я суддів, працівників апарату суду та відвідувачів суду з 18 лютого по 20 лютого 2025 року включно тимчасово призупинено роботу Чугуївського міського суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд Чугуїв

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддями ВАКС зможуть стати лише двоє учасників конкурсу – рішення ВККС та ГРМЕ

Конкуренції під час фінальної частини конкурсу на 15 вакантних посад суддів першої інстанції ВАКС вже не було.

Макрон зателефонував Трампу перед початком неформального саміту європейських лідерів в Єлисейському палаці

17 лютого у Парижі в Єлисейському палаці почалася закрита зустріч європейських лідерів стосовно позиції і ролі Європи у плані Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Оновив дані у Резерв+, сформував військово-обліковий документ в електронній формі, але все одно отримав штраф — ШААС визнав постанову ТЦК протиправною

Чоловік сформував електронний військово-обліковий документу Резерв+ і прийшов до ТЦК за паперовим, але отримав штраф 17 тисяч – Шостий апеляційний адміністративний суд визнав постанову ТЦК протиправною.

В Україні збираються створити два нові спеціалізовані суди – СОАС та СААС

Хто зможе стати суддею Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, та які справи будуть розглядати ці суди.

Ірина Верещук повідомила, що українцям за кордоном, які подали документи ще навесні 2024 року, віддадуть їхні паспорти

Як повідомила заступниця керівника ОП Ірина Верещук, українці, які знаходяться за кордоном, нарешті почали отримувати паспорти.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Мороз
    Валентин Мороз
    заступник голови Центрального апеляційного господарського суду
  • Віталій Щавінський
    Віталій Щавінський
    заступник голови Київського окружного адміністративного суду