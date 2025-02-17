Чугуївський міський суд Харківської області тимчасово призупиняє роботу

Через аварію на магістралі теплопостачання, відсутність теплопостачання у суді та низьку температуру суд тимчасово призупинив роботу.

Фото: Чугуївський міський суд Харківської області

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Чугуївський міський суд Харківської області повідомляє про тимчасове призупинення роботи.

Зазначається, що на підставі рішення зборів суддів Чугуївського міського суду Харківської області від 17 лютого 2025 року (протокол № 2), акту «Щодо температурного режиму в приміщенні Чугуївського міського суду Харківської області» від 17 лютого 2025 року, в зв’язку з аварією на магістралі теплопостачання 3 лютого 2025 року, відсутністю теплопостачання в Чугуївському міському суді Харківської області та низькою температурою у приміщеннях Чугуївського міського суду Харківської області, задля збереження здоров’я суддів, працівників апарату суду та відвідувачів суду з 18 лютого по 20 лютого 2025 року включно тимчасово призупинено роботу Чугуївського міського суду.

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