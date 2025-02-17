Практика судов
  1. Суд инфо

Чугуевский городской суд Харьковской области временно приостанавливает работу

18:21, 17 февраля 2025
Из-за аварии на магистрали теплоснабжения, отсутствия теплоснабжения в суде и низкой температуры суд временно приостановил работу.
Чугуевский городской суд Харьковской области временно приостанавливает работу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Чугуевский городской суд Харьковской области сообщает о временной приостановке работы.

Отмечается, что на основании решения собрания судей Чугуевского городского суда Харьковской области от 17 февраля 2025 года (протокол № 2), акта «О температурном режиме в помещении Чугуевского городского суда Харьковской области» от 17 февраля 2025 года, в связи с аварией на магистрали теплоснабжения 3 февраля 2025 года, отсутствием теплоснабжения в Чугуевском городском суде Харьковской области и низкой температурой в помещениях Чугуевского городского суда Харьковской области, для сохранения здоровья судей, работников аппарата суда и посетителей суда с 18 февраля по 20 февраля 2025 года включительно временно приостановлена ​​работа Чугуевского городского суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Чугуев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьями ВАКС смогут стать только двое участников конкурса – решения ВККС и ОСМЭ

Конкуренции в ходе финальной части конкурса на 15 вакантных должностей судей первой инстанции ВАКС уже не было.

Макрон позвонил Трампу перед началом неформального саммита европейских лидеров в Елисейском дворце

17 февраля в Париже в Елисейском дворце началась закрытая встреча европейских лидеров относительно позиции и роли Европы в плане Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Обновил данные в Резерв+, сформировал военно-учетный документ в электронной форме, но все равно получил штраф – ШААС признал постановление ТЦК противоправным

Мужчина сформировал электронный военно-учетный документ Резерв+ и пришел в ТЦК по бумажному, но получил штраф 17 тысяч – Шестой апелляционный административный суд признал постановление ТЦК противоправным.

В Украине собираются создать два новых специализированных суда – СОАС и СААС

Кто сможет стать судьей Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда, и какие дела будут рассматривать эти суды.

Ирина Верещук сообщила, что украинцам за границей, подавшим документы еще весной 2024 года, отдадут их паспорта

Как сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук, находящиеся за рубежом украинцы наконец-то начали получать паспорта.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Мороз
    Валентин Мороз
    заступник голови Центрального апеляційного господарського суду
  • Віталій Щавінський
    Віталій Щавінський
    заступник голови Київського окружного адміністративного суду