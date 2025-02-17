Чугуевский городской суд Харьковской области временно приостанавливает работу

Из-за аварии на магистрали теплоснабжения, отсутствия теплоснабжения в суде и низкой температуры суд временно приостановил работу.

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Чугуевский городской суд Харьковской области сообщает о временной приостановке работы.

Отмечается, что на основании решения собрания судей Чугуевского городского суда Харьковской области от 17 февраля 2025 года (протокол № 2), акта «О температурном режиме в помещении Чугуевского городского суда Харьковской области» от 17 февраля 2025 года, в связи с аварией на магистрали теплоснабжения 3 февраля 2025 года, отсутствием теплоснабжения в Чугуевском городском суде Харьковской области и низкой температурой в помещениях Чугуевского городского суда Харьковской области, для сохранения здоровья судей, работников аппарата суда и посетителей суда с 18 февраля по 20 февраля 2025 года включительно временно приостановлена ​​работа Чугуевского городского суда.

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