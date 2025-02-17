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В Николаевской области государству пытаются вернуть 33 га земли с водным объектом

20:08, 17 февраля 2025
Иск в суд обоснован тем, что орган местного самоуправления безосновательно продлил договор аренды земли, несмотря на систематическое невыполнение арендатором условий, в частности, неуплату арендной платы в 2021-2023 годах.
В Николаевской области государству пытаются вернуть 33 га земли с водным объектом
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Хозяйственным судом Николаевской области открыто производство о признании незаконным и отмене решения органа местного самоуправления, признании недействительным дополнительное соглашение, которым продлен срок действия договора аренды земли, и обязательства предпринимателя вернуть земельный участок водного фонда площадью 33 га в комплексе с водным объектом. Об этом сообщает областная прокуратура.

Основанием для обращения в суд с иском стало безосновательное продление органом местного самоуправления срока действия договора аренды земли после его окончания без учета того факта, что арендатор ненадлежаще выполнял условия первоначального договора, в том числе, и по уплате арендной платы, по которой на протяжении 2021-2023 годов.

Как следствие, предприниматель, вследствие ненадлежащего выполнения условий договора аренды потерял преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок после окончания срока его действия, получил указанный объекту в пользование еще на 7 лет при отсутствии оснований к тому.

Учитывая имеющиеся нарушения, прокурором подан в суд соответствующий иск, рассмотрение которого продолжается.

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