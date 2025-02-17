В Николаевской области государству пытаются вернуть 33 га земли с водным объектом

Хозяйственным судом Николаевской области открыто производство о признании незаконным и отмене решения органа местного самоуправления, признании недействительным дополнительное соглашение, которым продлен срок действия договора аренды земли, и обязательства предпринимателя вернуть земельный участок водного фонда площадью 33 га в комплексе с водным объектом. Об этом сообщает областная прокуратура.
Основанием для обращения в суд с иском стало безосновательное продление органом местного самоуправления срока действия договора аренды земли после его окончания без учета того факта, что арендатор ненадлежаще выполнял условия первоначального договора, в том числе, и по уплате арендной платы, по которой на протяжении 2021-2023 годов.
Как следствие, предприниматель, вследствие ненадлежащего выполнения условий договора аренды потерял преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок после окончания срока его действия, получил указанный объекту в пользование еще на 7 лет при отсутствии оснований к тому.
Учитывая имеющиеся нарушения, прокурором подан в суд соответствующий иск, рассмотрение которого продолжается.
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