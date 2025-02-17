На Миколаївщині державі намагаються повернути 33 га землі з водним об’єктом

Позов до суду обґрунтований тим, що орган місцевого самоврядування безпідставно продовжив договір оренди землі, незважаючи на систематичне невиконання орендарем умов, зокрема несплату орендної плати у 2021–2023 роках.

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Господарським судом Миколаївської області відкрито провадження про визнання незаконним та скасування рішення органу місцевого самоврядування, визнання недійсною додаткову угоду, якою продовжено строк дії договору оренди землі, та зобов’язання підприємця повернути земельну ділянку водного фонду площею 33 га в комплексі з водним об’єктом. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Підставою для звернення до суду з позовом стало безпідставне продовження органом місцевого самоврядування строку дії договору оренди землі після його закінчення без врахування того факту, що орендар неналежно виконував умови первісного договору, у тому числі, і щодо сплати орендної плати, за якою на протязі 2021-2023 років фактично не здійснювалось платежів.

Як наслідок, підприємець, що внаслідок неналежного виконання умов договору оренди втратив переважне право на укладення договору оренди на новий строк після закінчення терміну його дії, отримав вказаний об’єкту у користування ще на 7 років за відсутності підстав до того.

З огляду на наявні порушення, прокурором подано до суду відповідний позов, розгляд якого наразі триває.

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