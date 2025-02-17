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В Киеве мужчина поссорился с подругой и поджег дверь в ее квартиру

23:12, 17 февраля 2025
45-летний злоумышленник из-за недавнего конфликта поджег зажигалкой входную дверь в квартиру женщины.
В Киеве мужчина поссорился с подругой и поджег дверь в ее квартиру
Фото: полиция Киева
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В Киеве мужчина поссорился с подругой и поджег дверь в ее квартиру. За совершенное преступление фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает столичная полиция.

Так, к правоохранителям поступило сообщение от работников ГСЧС о возгорании двери в квартиру в одной из многоэтажек Святошинского района. По прибытию на место происшествия полицейские зафиксировали повреждения и в ходе дальнейших розыскных мероприятий установили предполагаемого подозреваемого.

Как выяснилось, к совершению преступления причастен 45-летний житель соседнего дома, ранее судимый за совершение имущественных преступлений.

Нарушитель вечером пришел к подъезду, где проживает его 47-летняя знакомая и из-за недавнего конфликта поджег зажигалкой входную дверь в ее квартиру.

Потерпевшая, которая на тот момент находилась дома и отдыхала вместе с подругой, заметила запах гари и вызвала пожарных.

Следователи задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины и при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

За умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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