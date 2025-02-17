В Польше открыли совместный центр НАТО-Украина

Совместный центр НАТО-Украина JATEC начал деятельность в Быдгоще.

Фото: NATO ACT

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В польском городе Быдгощ, Польша, открыт Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC). Это первая совместная гражданско-военная организация между НАТО и Украиной, созданная для анализа опыта, приобретенного во время войны с Россией, и повышения совместимости сил обороны обеих сторон. Об этом сообщили в Североатлантическом альянсе.

Решение о создании JATEC было принято на Вашингтонском саммите НАТО в 2024 году. Центр будет сосредотачиваться на многодоменных операциях, когнитивной войне, комплексной безопасности и обороне. Он станет платформой для совместного анализа и обобщения опыта в сфере обороны и безопасности, совершенствования системы подготовки и военного образования, а также развития возможностей сил обороны Украины.

Открытие JATEC подчеркивает укрепление сотрудничества между НАТО и Украиной, а также стремление к повышению эффективности оборонных возможностей обеих сторон. Центр станет важным шагом в развитии общей безопасности и стабильности в регионе.

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