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Кандитат у канцлери Німеччини Габек закликав створити аналог X для Європи

13:17, 18 лютого 2025
Міністр економіки Німеччини закликав ЄС повернути контроль над цифровим простором.
Кандитат у канцлери Німеччини Габек закликав створити аналог X для Європи
Фото: gettyimages
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Міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав Євросоюз позбутися залежності від технологічних олігархів, зокрема Ілона Маска. Про це пише Politico.

Він зазаначив, що техногігани жорстко контролюючи власні бізнес-моделі та алгоритми.

«Їх треба регулювати. Якщо необхідно, регулювати таким чином, щоб це відповідало нашим цінностям», – наголосив Габек, додавши, що Європа наразі не справляється з цим викликом.

Міністр розкритикував залежність від іноземних цифрових платформ: «Чому ми не маємо власної німецької чи європейської комунікаційної платформи? Ми не можемо залежати від китайських алгоритмів чи ультраправих фантазій Ілона Маска, коли справа стосується формування нашої демократії».

Габек закликав ЄС повернути контроль над цифровим простором, не лише у соцмережах, а й в інших стратегічних сферах, де Європа втратила технологічне лідерство. Він підкреслив, що такі зміни необхідно впровадити протягом найближчих двох років.

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