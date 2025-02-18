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Кандидат в канцлеры Германии Габек призвал создать аналог X для Европы

13:17, 18 февраля 2025
Министр экономики Германии призвал ЕС вернуть контроль над цифровым пространством.
Кандидат в канцлеры Германии Габек призвал создать аналог X для Европы
Фото: gettyimages
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Министр экономики Германии Роберт Габек призвал Евросоюз избавиться от зависимости от технологических олигархов, в частности Илона Маска. Об этом пишет Politico.

Он отметил, что техногиганы жестко контролируя собственные бизнес-модели и алгоритмы.

«Их надо регулировать. Если необходимо, регулировать таким образом, чтобы это соответствовало нашим ценностям», - подчеркнул Габек, добавив, что Европа пока не справляется с этим вызовом.

Министр раскритиковал зависимость от иностранных цифровых платформ: «Почему мы не имеем собственной немецкой или европейской коммуникационной платформы? Мы не можем зависеть от китайских алгоритмов или ультраправых фантазий Илона Маска, когда дело касается формирования нашей демократии».

Габек призвал ЕС вернуть контроль над цифровым пространством, не только в соцсетях, но и в других стратегических сферах, где Европа потеряла технологическое лидерство. Он подчеркнул, что такие изменения необходимо внедрить в течение ближайших двух лет.

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