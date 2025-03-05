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Велика Британія прискорить оборонні закупівлі, скоротивши бюрократичні бар'єри

20:53, 5 березня 2025
Британія зосередить зусилля на підтримці місцевих виробників в оборонній сфері.
Велика Британія прискорить оборонні закупівлі, скоротивши бюрократичні бар'єри
Фото: mil.in.ua
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Міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз анонсувала прискорення оборонних закупівель країни після оголошення значного збільшення військових витрат минулого тижня. Про це вона заявила на конференції для британських виробників, повідомляє Reuters.

Рівз підкреслила, що уряд має намір скоротити бюрократичні перешкоди, щоб прискорити постачання обладнання. Вона також зазначила, що уряд хоче взяти до уваги досвід, отриманий під час забезпечення України зброєю.

Міністерка додала, що більше оборонних контрактів буде доступно для малих і середніх компаній, оскільки інновації часто виникають саме в таких підприємствах, зокрема в стартапах на межі технологій та оборони.

Ці плани підтримує прем'єр-міністр Кір Стармер, який пообіцяв встановити цільові показники витрат для Міністерства оборони щодо співпраці з меншими компаніями.

«Я хочу переконатися, що коли ми витрачаємо більше коштів на оборону, вони використовуються для підтримки британських робочих місць і британської промисловості», – додала Рівз.

Водночас вона зазначила, що Великій Британії все одно доведеться купувати озброєння за кордоном, але уряд активно працює з британськими оборонними компаніями, щоб підвищити їх потенціал у відповідь на сучасні геополітичні виклики.

25 лютого прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що з 2027 року фінансування на міжнародну допомогу буде знижено з 0,5% до 0,3% валового національного доходу для підтримки збільшення витрат на оборону.

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оборона Велика Британія

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