Великобритания ускорит оборонные закупки, сократив бюрократические барьеры

Британия сосредоточит усилия на поддержке местных производителей в оборонной сфере.

Фото: mil.in.ua

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Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз объявила об ускорении оборонных закупок страны после объявления о значительном увеличении военных расходов на прошлой неделе. Об этом она заявила на конференции для британских производителей, сообщает Reuters.

Ривз подчеркнула, что правительство намерено сократить бюрократические препятствия, чтобы ускорить поставки оборудования. Она также отметила, что правительство хочет учитывать опыт, полученный при обеспечении Украины вооружением.

Министр добавила, что больше оборонных контрактов будет доступно для малых и средних компаний, поскольку инновации часто зарождаются именно в таких предприятиях, особенно в стартапах на стыке технологий и обороны.

Эти планы поддерживает премьер-министр Кир Стармер, который пообещал установить целевые показатели расходов для Министерства обороны в отношении сотрудничества с небольшими компаниями.

«Я хочу убедиться, что когда мы тратим больше средств на оборону, они используются для поддержки британских рабочих мест и британской промышленности», – добавила Ривз.

В то же время она отметила, что Великобритании все же придется закупать вооружение за рубежом, но правительство активно работает с британскими оборонными компаниями, чтобы повысить их потенциал в ответ на современные геополитические вызовы.

25 февраля премьер-министр Кир Стармер объявил, что с 2027 года финансирование международной помощи будет снижено с 0,5% до 0,3% валового национального дохода для поддержки увеличения оборонных расходов.

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