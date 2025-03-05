Правительство изменило порядок проверки технического состояния автомобилей

Кабмин внес изменения в порядок проведения обязательного технического контроля и объемов проверки технического состояния автомобилей и других транспортных средств.

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Кабмин внес изменения в постановления, которые регулируют порядок проведения обязательного технического контроля автомобилей и объемы проверки технического состояния транспортных средств.

Речь идет о изменениях в постановления правительства:

• о утверждении Порядка проведения обязательного технического контроля и объемов проверки технического состояния транспортных средств, технического описания и образца протокола проверки технического состояния транспортного средства №137

• о утверждении Порядка формирования общегосударственной базы данных о результатах обязательного технического контроля транспортных средств, доступа к ней и установления размера платы за предоставление таких услуг №512

Как сообщается, этими изменениями:

• реестр результатов обязательного технического контроля транспортных средств преобразован в общегосударственную базу данных о результатах обязательного технического контроля транспортных средств

• прекращен реестр договоров страхования, объектами которого являются информация о заключенных страховщиками договорах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю

• исключено положение о том, что проведение видеофиксации процесса проверки конструкции и технического состояния транспортного средства не применяется во время военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены

• уточнены объемы проверки технического состояния транспортных средств с учетом предложений международных партнеров и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

• уменьшено количество фотографий, передаваемых субъектами проведения обязательного технического контроля транспортных средств в общегосударственную базу данных о результатах обязательного технического контроля транспортных средств

• установлена процедура аннулирования протокола проверки технического состояния транспортного средства субъектом проведения обязательного технического контроля транспортных средств

• упрощена процедура получения субъектами проведения обязательного технического контроля транспортных средств доступа к общегосударственной базе данных о результатах обязательного технического контроля транспортных средств• оптимизирована процедура формирования общегосударственной базы данных о результатах обязательного технического контроля транспортных средств.

В целом речь идет о введении в украинское законодательство норм, определенных Директивой 2014/45/ЕС Европейского Парламента и Совета от 3 апреля 2014 года «О периодических тестированиях на пригодность к эксплуатации для моторных транспортных средств и их прицепов».

Автор: Наталя Мамченко

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