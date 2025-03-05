Уряд змінив порядок перевірки технічного стану автомобілів

Кабмін вніс зміни до порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану автомобілів та інших транспортних засобів.

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Кабмін вніс зміни до постанов, які регулюють порядок проведення обов’язкового технічного контролю автомобілів та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів.

Йдеться про зміни до постанов уряду:

про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу №137

про затвердження Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг №512

Як повідомляється цими змінами:

реєстр результатів обов'язкового технічного контролю транспортних засобів перетворено на загальнодержавну базу даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів

припинено реєстр договорів страхування, об’єктами якого є інформація про укладені страховиками договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обовʼязковому технічному контролю

виключено положення щодо того, що проведення відеофіксації процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу не застосовуються під час воєнного стану i протягом шести місяців після його припинення або скасування

конкретизовано обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів з урахуванням пропозицій міжнародних партнерів та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

зменшено кількість фотографій, що передаються суб'єктами проведення обовʼязкового технічного контролю транспортних засобів до загальнодержавної бази даних про результати обовʼязкового технічного контролю транспортних засобів

встановлено процедуру анулювання протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу суб'єктом проведення обовʼязкового технічного контролю транспортних засобів

спрощено процедуру отримання суб'єктами проведення обовʼязкового технічного контролю транспортних засобів доступу до загальнодержавної бази даних про результати обовʼязкового технічного контролю транспортних засобів

оптимізовано процедуру формування загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів.

Загалом йдеться про запровадження в українське законодавство норм, які визначені Директивою 2014/45/ЄС Європейського Парламенту i Ради від 3 квітня 2014 року «Про періодичні тестування на придатність до експлуатації для моторних транспортних засобів та їх причепів».

Автор: Наталя Мамченко

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