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Уряд змінив порядок перевірки технічного стану автомобілів

12:07, 5 березня 2025
Кабмін вніс зміни до порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану автомобілів та інших транспортних засобів.
Уряд змінив порядок перевірки технічного стану автомобілів
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Кабмін вніс зміни до постанов, які регулюють порядок проведення обов’язкового технічного контролю автомобілів та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів.

Йдеться про зміни до постанов уряду:

  • про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу №137
  • про затвердження Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг №512

Як повідомляється цими змінами:

  • реєстр результатів обов'язкового технічного контролю транспортних засобів перетворено на загальнодержавну базу даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів
  • припинено реєстр договорів страхування, об’єктами якого є інформація про укладені страховиками договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обовʼязковому технічному контролю
  • виключено положення щодо того, що проведення відеофіксації процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу не застосовуються під час воєнного стану i протягом шести місяців після його припинення або скасування
  • конкретизовано обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів з урахуванням пропозицій міжнародних партнерів та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
  • зменшено кількість фотографій, що передаються суб'єктами проведення обовʼязкового технічного контролю транспортних засобів до загальнодержавної бази даних про результати обовʼязкового технічного контролю транспортних засобів
  • встановлено процедуру анулювання протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу суб'єктом проведення обовʼязкового технічного контролю транспортних засобів
  • спрощено процедуру отримання суб'єктами проведення обовʼязкового технічного контролю транспортних засобів доступу до загальнодержавної бази даних про результати обовʼязкового технічного контролю транспортних засобів
  • оптимізовано процедуру формування загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів.

Загалом йдеться про запровадження в українське законодавство норм, які визначені Директивою 2014/45/ЄС Європейського Парламенту i Ради від 3 квітня 2014 року «Про періодичні тестування на придатність до експлуатації для моторних транспортних засобів та їх причепів».

Автор: Наталя Мамченко

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Уряд змінив порядок перевірки технічного стану автомобілів

Кабмін вніс зміни до порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану автомобілів та інших транспортних засобів.

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