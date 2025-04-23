Всесвітній економічний форум розпочав розслідування щодо засновника Клауса Шваба

Клауса Шваба перевіряють на зловживання службовим становищем у ВЕФ.

Фото: Reuters

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Всесвітній економічний форум (ВЕФ) підтвердив початок внутрішнього розслідування стосовно свого засновника Клауса Шваба. Причиною стала анонімна скарга, надіслана до правління організації. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву форуму.

Інформатор у листі, що надійшов минулого тижня, висловив занепокоєння щодо корпоративного управління та внутрішньої культури у ВЕФ. Зокрема, вказувалося на можливе змішування особистих справ родини Шваба з ресурсами організації, яке нібито відбувалося без належного нагляду.

Розслідування розпочалося вже після того, як 87-річний Клаус Шваб оголосив про свою відставку з посади голови ВЕФ. Він не пояснив причин такого рішення.

«Форум серйозно ставиться до цих обвинувачень, хоча вони поки не підтверджені. Подальші коментарі можливі лише після завершення розслідування», — зазначено в офіційній відповіді ВЕФ на запит Reuters. Деталей щодо змісту звинувачень у заяві не наводиться.

The Wall Street Journal, яка першою повідомила про початок перевірки, також пише, що правління форуму співпрацює з юридичною фірмою для вивчення умов праці та культури в організації. Це вже не перше повідомлення про скарги на ВЕФ: раніше лунали звинувачення в домаганнях і дискримінації, які форум відкидав.

Представник родини Шваба, коментуючи ситуацію для WSJ, заперечив усі обвинувачення й повідомив, що Клаус Шваб має намір подати позов проти автора анонімного листа і всіх, хто «поширює неправдиві твердження». Коментар для Reuters родина Шваба поки не надала.

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