Всемирный экономический форум начал расследование в отношении основателя Клауса Шваба

Клауса Шваба проверяют на злоупотребление служебным положением в ВЭФ.

Фото: Reuters

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Всемирный экономический форум (ВЭФ) подтвердил начало внутреннего расследования в отношении своего основателя Клауса Шваба. Причиной стала анонимная жалоба, направленная в правление организации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление форума.

Информатор в письме, поступившем на прошлой неделе, выразил беспокойство относительно корпоративного управления и внутренней культуры в ВЭФ. В частности, указывалось на возможное смешивание личных дел семьи Шваба с ресурсами организации, которое якобы происходило без надлежащего надзора.

Расследование началось уже после того, как 87-летний Клаус Шваб объявил о своей отставке с должности председателя ВЭФ. Он не объяснил причин такого решения.

«Форум серьезно относится к этим обвинениям, хотя они пока не подтверждены. Дальнейшие комментарии возможны только после завершения расследования», - говорится в официальном ответе ВЭФ на запрос Reuters. Деталей по содержанию обвинений в заявлении не приводится.

The Wall Street Journal, которая первой сообщила о начале проверки, также пишет, что правление форума сотрудничает с юридической фирмой для изучения условий труда и культуры в организации. Это уже не первое сообщение о жалобах на ВЭФ: ранее звучали обвинения в домогательствах и дискриминации, которые форум отвергал.

Представитель семьи Шваба, комментируя ситуацию для WSJ, отрицал все обвинения и сообщил, что Клаус Шваб намерен подать иск против автора анонимного письма и всех, кто «распространяет ложные утверждения». Комментарий для Reuters семья Шваба пока не предоставила.

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