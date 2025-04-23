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Заседание Высшего совета правосудия, запланированное на 24 апреля, отменено

16:20, 23 апреля 2025
У Высшего совета правосудия возникли проблемы с кворумом.
Заседание Высшего совета правосудия, запланированное на 24 апреля, отменено
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Заседание Высшего совета правосудия, назначенное на 24 апреля 2025 года, отменено. Об этом сообщает ВСП.

Причиной стала нехватка необходимого количества членов ВСП для принятия решений по вопросам повестки дня.

Согласно части второй статьи 30 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», заседание Совета в пленарном составе является правомочным, если в нём принимает участие большинство от общего состава ВСП.

Заседание ВСП в пленарном составе, на котором рассматривается вопрос о внесении представления о назначении судьи на должность, является правомочным при участии не менее четырнадцати членов Высшего совета правосудия.

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ВСП

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