В НАПК объяснили один из этапов проверки деклараций публичных служащих

Один из видов финансового контроля, возложенного на НАПК — контроль за полнотой заполнения деклараций публичных служащих.

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Уже с мая Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начнёт проверку деклараций, поданных за 2024 год. И один из видов финансового контроля, возложенного на НАПК — контроль за полнотой заполнения деклараций публичных служащих, который определяется соответствующим порядком.

Как объясняют в Агентстве, во время проведения контроля за полнотой заполнения декларации публичного служащего программные средства НАПК рассчитывают показатель степени полноты сведений в декларации, то есть числовой показатель уровня объёма и содержания отражённых в декларации сведений по сравнению с информацией, содержащейся в государственных реестрах.

Уполномоченные лица Агентства сравнивают объём и содержание отражённых сведений с данными, имеющимися в информационно-телекоммуникационных и справочных системах, реестрах, базах данных, в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом, и других источниках информации с целью выявления недостоверных сведений в декларации.

По результатам проведения контроля составляется и подписывается акт о результатах проведения контроля за полнотой заполнения декларации в двух экземплярах, один из которых направляется декларанту.

В НАПК указывают, что за подачу недостоверных сведений в декларации лицо может быть привлечено к ответственности — уголовной, административной и дисциплинарной.

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