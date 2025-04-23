Засідання Вищої ради правосуддя, заплановане на 24 квітня, скасовано

У Вищої ради правосуддя виникли проблеми з кворумом.

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Засідання Вищої ради правосуддя, призначене на 24 квітня 2025 року, скасовано. Про це інформує ВРП.

Причиною є відсутність необхідної кількості членів ВРП для ухвалення рішень з питань порядку денного.

Згідно із частиною другою статті 30 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» засідання Ради у пленарному складі є повноважним, якщо в ньому бере участь більшість від складу Вищої ради правосуддя.

Засідання Вищої ради правосуддя у пленарному складі, на якому розглядається питання щодо внесення подання про призначення судді на посаду, є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше чотирнадцяти членів Вищої ради правосуддя.

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