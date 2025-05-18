Зеленський та віцепрезидент США Венс провели робочу зустріч у Ватикані

Зеленський та віцепрезидент США Венс уперше зустрілися після напруженої розмови в Білому домі

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Президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс у Ватикані перед інтронізаційною месою Папи Лева XIV уперше зустрілися після напруженої розмови в Овальному кабінеті. Про це повідомляє Bloomberg.

На оприлюднених відео видно, як Зеленський та Венс обмінялися рукостисканням і посмішками.

Президент і перша леді Олена Зеленська перебували в залі поруч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Джей Ді Венс був розміщений неподалік, що дало змогу для неформального контакту.

Крім того, за даними «Інтерфакс-Україна», відбулася окрема робоча зустріч Зеленського з американською делегацією на чолі із сенатором Марко Рубіо та віцепрезидентом Венсом. За підсумками заходу підтверджено наміри США й надалі підтримувати Україну в її прагненні до безпеки та відновлення миру.

«Завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією в складі віцепрезидента Марко Рубіо та державного секретаря Джей Ді Венса», – йдеться у повідомленні «Інтерфакс-Україна».

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