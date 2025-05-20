Парламент Угорщини підтримав законопроект про вихід із Міжнародного кримінального суду

Угорський парламент схвалив законопроект, який почне процес виходу країни з Міжнародного кримінального суду.

Фото: telex.hu

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 20 травня, парламент Угорщини схвалив законопроект, який почне процес виходу країни з Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Документ про вихід з МКС, який подав уряд, підтримали 134 депутатів, 37 були проти і 7 депутатів утрималися.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що уряд незабаром повідомить про це рішення генерального секретаря ООН.

Це голосування стало ще одним кроком у процесі, оголошеному владою Угорщини на початку квітня, коли прем’єр-міністр Віктор Орбан на спільній із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу пресконференції в Будапешті заявив, що Угорщина має намір вийти з юрисдикції МКС. Він назвав це твердим і принциповим рішенням, звинувативши суд у політизованості.

Раніше парламент Угорщини підтримав рішення про вихід країни з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.