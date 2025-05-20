Парламент Венгрии поддержал законопроект о выходе из Международного уголовного суда

Венгерский парламент одобрил законопроект, который начнет процесс выхода из Международного уголовного суда.

Фото: telex.hu

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Во вторник, 20 мая, парламент Венгрии одобрил законопроект, который запустит процесс выхода страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает «Радио Свобода».

Документ о выходе из МУС, внесенный правительством, поддержали 134 депутата, 37 проголосовали против, и 7 воздержались.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что правительство вскоре уведомит об этом решении генерального секретаря ООН.

Это голосование стало еще одним шагом в процессе, объявленном венгерскими властями в начале апреля, когда премьер-министр Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Будапеште заявил, что Венгрия намерена выйти из юрисдикции МУС. Он назвал это твердым и принципиальным решением, обвинив суд в политизированности.

Ранее Парламент Венгрии поддержал решение о выходе страны из-под юрисдикции Международного уголовного суда.

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