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Шахраї почали використовувати ШІ, щоб від імені студентів красти кредити на освіту

20:38, 11 червня 2025
Штучний інтелект допомагає шахраям красти студентські кредити та записуватися на курси.
Шахраї почали використовувати ШІ, щоб від імені студентів красти кредити на освіту
Фото: techspot.com
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У США почалася хвиля шахрайств з використанням ШІ та оформленням кредитів на навчання від імені реальних людей, які навіть не здогадуються про це, пише Techspot.com

Зловмисники використовують ботів на основі штучного інтелекту, видаючи себе за студентів і оформлюючи кредити на навчання на ім’я реальних людей. Зокрема, мешканка Сан-Франциско Хізер Бреді на власному гіркому досвіді дізналася, наскільки складними стали шахрайства в освіті. Поліцейський з'явився до неї вдома з несподіваним питанням про її нібито зарахування до коледжу в Аризоні. Брейді ніколи не подавала заявку, але хтось інший використав її особисту інформацію для отримання державної допомоги.

Пізніше Бреді з’ясувала, що на її ім’я було оформлено студентський кредит на cуму у понад $9 тис. Вона ніколи не відвідувала заняття, на оплату яких був оформлений цей кредит.

Як зазначає видання, фейкові студенти, за яких видають себе ШІ-боти, здатні заповнювати та подавати заяви, записуватись на заняття, брати участь у курсових роботах і навіть відправляти виконані завдання без участі людини. У деяких випадках викладачі дізнавались, що майже ніхто з їхніх студентів не є реальною особою. При цьому реальні студенти не можуть записатись на заняття, оскільки ШІ-боти вже позаймали всі місця.

Агентство Associated Press повідомило, що у 2024 році громадські коледжі у Каліфорнії повідомили про 1,2 млн підозрілих заяв, які призвели до понад 220 тис. фейкових зарахувань. За 2024 рік система вищої освіти США втратила $11,1 млн через подібні шахрайські схеми.

Ще однієї жертвою шахраїв стала Бріттні Нельсон, власниця малого бізнесу в Луїзіані. Вона виявила, що на її ім’я було взято кредити для шкіл, які вона ніколи не відвідувала. Незважаючи на те, що вона ретельно відстежувала свою кредитну історію і захищала свою особистість, вона витратила два роки на те, щоб позбавитися шахрайського боргу.

Нещодавні судові переслідування ілюструють масштаб проблеми. Серед них – чоловік з Техасу, звинувачений в організації шахрайства з допомогою на суму 1,5 мільйона доларів, інша особа в Техасі, яка визнала використання імен ув'язнених для отримання компенсації на суму понад 650 000 доларів, та мешканець Нью-Йорка, який визнав себе винним у десятирічній афері на суму 450 000 доларів.

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шахрай штучний інтелект ШІ

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