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Мошенники начали использовать ИИ, чтобы от имени студентов красть кредиты на образование

20:38, 11 июня 2025
Искусственный интеллект помогает мошенникам оформлять студенческие кредиты и записываться на курсы.
Мошенники начали использовать ИИ, чтобы от имени студентов красть кредиты на образование
Фото: techspot.com
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В США началась волна мошенничества с использованием ИИ и оформлением образовательных кредитов от имени реальных людей, которые даже не подозревают об этом, сообщает Techspot.com.

Злоумышленники используют ботов на базе искусственного интеллекта, выдавая себя за студентов и оформляя кредиты на обучение на имя настоящих людей. В частности, жительница Сан-Франциско Хизер Брейди на собственном горьком опыте узнала, насколько сложными стали схемы мошенничества в сфере образования. Полицейский появился у нее дома с неожиданным вопросом о ее якобы поступлении в колледж в Аризоне. Брейди никогда не подавала заявку, но кто-то использовал ее личные данные для получения государственной помощи.

Позже Брейди узнала, что на ее имя был оформлен студенческий кредит на сумму более 9 000 долларов. Она никогда не посещала занятия, за которые был взят этот кредит.

Как отмечает издание, фейковые студенты, за которых выдает себя ИИ, способны заполнять и подавать заявки, записываться на занятия, участвовать в курсах и даже отправлять выполненные задания без участия человека. В некоторых случаях преподаватели выясняли, что почти никто из их студентов не является реальной личностью. При этом настоящие студенты не могут записаться на курсы, потому что ИИ-боты уже заняли все места.

Агентство Associated Press сообщило, что в 2024 году общественные колледжи Калифорнии зафиксировали 1,2 миллиона подозрительных заявок, которые привели к более чем 220 000 фейковых зачислений. За 2024 год система высшего образования США потеряла 11,1 миллиона долларов из-за подобных мошеннических схем.

Еще одной жертвой мошенников стала Бриттни Нельсон, владелица малого бизнеса в Луизиане. Она обнаружила, что на ее имя были оформлены кредиты для учебных заведений, которые она никогда не посещала. Несмотря на то, что она внимательно следила за своей кредитной историей и защищала свои личные данные, ей понадобилось два года, чтобы избавиться от мошеннического долга.

Недавние уголовные дела иллюстрируют масштаб проблемы. Среди них — мужчина из Техаса, обвиненный в организации мошенничества с пособиями на сумму 1,5 миллиона долларов; другой житель Техаса, признавшийся в использовании имен заключенных для получения выплат на сумму свыше 650 000 долларов; и житель Нью-Йорка, признавший себя виновным в десятилетнем мошенничестве на 450 000 долларов.

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мошенник искусственный интеллект ИИ

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