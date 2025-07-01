У МЗС зробили заяву щодо вбивства українки та її доньки у Німеччині

Тіла матері і дитини були знайдені 29 червня неподалік їхнього місця проживання.

Фото: spiegel.de

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у німецькому місті Дорстен 16-річний підліток зізнався правоохоронцям у вбивстві жінки з України та її дитини, тіла яких знайшли 29 червня.

Міністерство закордонних справ України офіційно підтвердило факт вбивства громадянки України 1992 року народження та її однорічної доньки в місті Дорстен.

Як повідомило Генеральне консульства України в Дюссельдорфі, тіла матері і дитини були знайдені 29 червня неподалік їхнього місця проживання.

Правоохоронці 30 червня затримали 16-річного громадянина України, який сам з’явився на місце злочину і зізнався у скоєному. Судово-медична експертиза підтвердила насильницьку смерть загиблих.

У МЗС повідомили, що за фактом відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Також Генконсульство звернулося до німецьких правоохоронців для з’ясування додаткових деталей.

«Дипломати працюють над встановленням контакту з родичами загиблих та затриманого. Справа перебуває на особливому контролі», — зазначили у міністерстві.

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