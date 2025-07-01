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На Буковині за кілька метрів від кордону затримали чотирьох чоловіків

19:53, 1 липня 2025
Чоловіки обрали гірський маршрут для втечі до Румунії.
На Буковині за кілька метрів від кордону затримали чотирьох чоловіків
Фото: Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України
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Четверо чоловіків були затримані прикордонниками Чернівецького загону на підступах до кордону з Румунією, повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Оперативники отримали інформацію про підготовку групою осіб до незаконного перетину державного кордону. Чоловіки, озброївшись електронною картою, обрали гірський маршрут, сподіваючись уникнути уваги прикордонників. Однак патруль виявив їхній рух. Під час спроби втечі порушників затримали за кілька метрів від кордону за допомогою службових собак.

Затримані – жителі Чернівецької, Тернопільської областей та міста Миколаєва віком від 25 до 40 років. Щодо них складено адміністративні протоколи за статтями 204-1 (незаконний перетин державного кордону), 185-10 (злісна непокора вимогам прикордонників) та 202 (порушення прикордонного режиму) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Румунія прикордонники Державна прикордонна служба кордон

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