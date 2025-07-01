На Буковине в нескольких метрах от границы задержали четырех мужчин

Мужчины выбрали горный маршрут для побега в Румынию.

Фото: Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины

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Четверо мужчин были задержаны пограничниками Черновицкого отряда на подступах к границе с Румынией, сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Оперативники получили информацию о подготовке группой лиц к незаконному пересечению государственной границы. Мужчины, вооружившись электронной картой, выбрали горный маршрут, надеясь избежать внимания пограничников. Однако патруль обнаружил их движение. При попытке побега нарушителей задержали в нескольких метрах от границы с помощью служебных собак.

Задержанные - жители Черновицкой, Тернопольской областей и города Николаева в возрасте от 25 до 40 лет. В отношении них составлены административные протоколы по статьям 204-1 (незаконное пересечение государственной границы), 185-10 (злостное неповиновение требованиям пограничников) и 202 (нарушение пограничного режима) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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