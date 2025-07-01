В МИД сделали заявление по поводу убийства украинки и ее дочери в Германии

Тела матери и ребенка были найдены 29 июня неподалеку от их места жительства.

Фото: spiegel.de

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в немецком городе Дорстен 16-летний подросток признался правоохранителям в убийстве женщины из Украины и ее ребенка, тела которых были найдены 29 июня.

Министерство иностранных дел Украины официально подтвердило факт убийства гражданки Украины 1992 года рождения и ее годовалой дочери в городе Дорстен.

Как сообщило Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе, тела матери и ребенка были обнаружены 29 июня неподалеку от их места проживания.

Правоохранители 30 июня задержали 16-летнего гражданина Украины, который сам явился на место преступления и признался в содеянном. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила насильственную смерть погибших.

В МИД сообщили, что по факту возбуждено уголовное производство, ведутся следственные действия. Также Генконсульство обратилось к немецким правоохранительным органам для выяснения дополнительных деталей.

«Дипломаты работают над установлением контакта с родственниками погибших и задержанного. Дело находится на особом контроле», — отметили в министерстве.

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