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Британія запустила надпотужний суперкомп’ютер, який допоможе виявляти рак шкіри та хвороби у тварин

07:38, 20 липня 2025
Суперкомп’ютер Isambard-AI з обчислювальною потужністю в сотні тисяч разів більшою за звичайний ноутбук вже використовують у медицині, агросекторі та безпеці.
Британія запустила надпотужний суперкомп’ютер, який допоможе виявляти рак шкіри та хвороби у тварин
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У Великій Британії офіційно запустили новий національний суперкомп’ютер Isambard-AI вартістю £225 мільйонів. Потужна машина, встановлена в Брістолі, має допомогти у проривних дослідженнях у медицині, сільському господарстві та безпеці — від виявлення маститу в корів до точнішої діагностики раку шкіри. Про це повідомляє The Guardian.

Суперкомп’ютер названо на честь Ізамбарда Кінгдома Брюнеля — видатного інженера XIX століття. Його запуск, як заявив міністр науки та технологій Пітер Кайл, «дає Великій Британії обчислювальну міць, що рятуватиме життя, створюватиме нові робочі місця і допоможе досягти кліматичних цілей швидше».

Isambard-AI працює на базі 5 400 спеціалізованих чипів Nvidia і може виконувати обчислення у 100 тисяч разів швидше, ніж звичайний ноутбук. Щомісячна вартість його електроживлення — близько мільйона фунтів, при цьому більшість енергії надходитиме з АЕС.

За швидкістю обробки даних британська розробка увійшла до світового топ-15, хоча поступається аналогічним системам у США, Японії, Німеччині та інших країнах. Наприклад, новий суперкомп’ютер компанії Ілона Маска в Теннессі має в 20 разів більшу потужність, а Meta планує збудувати дата-центр, який за площею дорівнюватиме частині Мангеттена.

Нове технологічне рішення вже використовують у кількох наукових проектах. Один із них — вивчення рухів людини для прогнозування подій у натовпах або на виробництві. За словами професорки комп’ютерного зору Діми Дамен з Брістольського університету, алгоритм може попередити про потенційно небезпечну ситуацію за дві хвилини до її настання.

«Але тут виникають серйозні етичні питання. Ми маємо точно розуміти, чому система ухвалила те чи інше рішення», — наголосила Дамен. Вона додала, що доступ до таких технологій має бути відкритим, аби уникнути монополізації знань і даних.

Ще один проект — діагностика хвороб у великої рогатої худоби. Вчені цілодобово фіксують поведінку корів у Сомерсеті, щоб виявляти ранні ознаки маститу — захворювання, яке впливає на надої та добробут тварин. За словами професора Ендрю Довсі, фермер не може постійно спостерігати за кожною твариною, а система на основі ШІ — може.

Також команда дослідників виявила, що мобільні застосунки для самодіагностики раку шкіри краще працюють на світлій шкірі. Використовуючи Isambard-AI, науковці планують доопрацювати алгоритми, щоб зменшити упередженість.

«Звичайний комп’ютер просто не здатен опрацювати такі обсяги даних», — зазначив Джеймс Поуп, старший викладач з аналізу даних.

Запуск Isambard-AI є частиною стратегії Великої Британії з досягнення «технологічного суверенітету» у сфері штучного інтелекту — щоб розвивати власні дослідження без залежності від іноземних технологій. Водночас, вчені визнають: разом з можливостями нові системи несуть і нові виклики — як технічні, так і етичні.

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Великобританія технології

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