Британия запустила супермощный суперкомпьютер, который поможет выявлять рак кожи и болезни у животных

Суперкомпьютер Isambard-AI с вычислительной мощностью в сотни тысяч раз больше обычного ноутбука уже используется в медицине, агросекторе и безопасности.

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В Великобритании официально запустили новый национальный суперкомпьютер Isambard-AI стоимостью £225 миллионов. Мощная машина, установленная в Бристоле, должна способствовать прорывным исследованиям в медицине, сельском хозяйстве и сфере безопасности — от выявления мастита у коров до более точной диагностики рака кожи. Об этом сообщает The Guardian.

Суперкомпьютер назван в честь Изамбарда Кингдома Брюнеля — выдающегося инженера XIX века. По словам министра науки и технологий Питера Кайла, запуск Isambard-AI «дает Великобритании вычислительную мощь, которая будет спасать жизни, создавать рабочие места и ускорит достижение климатических целей».

Isambard-AI построен на базе 5 400 специализированных чипов Nvidia и способен выполнять вычисления в 100 тысяч раз быстрее, чем обычный ноутбук. Ежемесячная стоимость его энергопитания составляет около миллиона фунтов, при этом большая часть энергии поступает с атомных электростанций.

По скорости обработки данных британская разработка вошла в мировой топ-15, хотя и уступает аналогичным системам в США, Японии, Германии и других странах. Так, новый суперкомпьютер компании Илона Маска в Теннесси в 20 раз мощнее, а Meta планирует построить дата-центр, который по площади будет сопоставим с частью Манхэттена.

Технология уже применяется в ряде научных проектов. Один из них — изучение движений человека для прогнозирования событий в толпе или на производстве. По словам профессорки компьютерного зрения Димы Дамен из Бристольского университета, алгоритм может предупредить о потенциально опасной ситуации за две минуты до ее наступления.

«Но здесь встают серьезные этические вопросы. Мы должны точно понимать, почему система приняла то или иное решение», — подчеркнула Дамен. Она добавила, что доступ к подобным технологиям должен быть открытым, чтобы избежать монополизации знаний и данных.

Еще один проект — диагностика заболеваний у крупного рогатого скота. Ученые круглосуточно фиксируют поведение коров в Сомерсете, чтобы выявлять ранние признаки мастита — заболевания, которое влияет на удои и благополучие животных. По словам профессора Эндрю Доуси, фермер физически не может постоянно наблюдать за каждым животным, а система на базе ИИ — может.

Также команда исследователей обнаружила, что мобильные приложения для самодиагностики рака кожи лучше работают на светлой коже. С помощью Isambard-AI ученые планируют доработать алгоритмы, чтобы устранить такую предвзятость.

«Обычный компьютер просто не способен обработать такой объем данных», — отметил Джеймс Поп, старший преподаватель по анализу данных.

Запуск Isambard-AI — часть стратегии Великобритании по достижению «технологического суверенитета» в сфере искусственного интеллекта — с целью развивать собственные исследования без зависимости от иностранных технологий. При этом ученые признают: вместе с новыми возможностями системы ИИ приносят и новые вызовы — как технические, так и этические.

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