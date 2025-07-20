Практика судов
  1. В мире

Британия запустила супермощный суперкомпьютер, который поможет выявлять рак кожи и болезни у животных

07:38, 20 июля 2025
Суперкомпьютер Isambard-AI с вычислительной мощностью в сотни тысяч раз больше обычного ноутбука уже используется в медицине, агросекторе и безопасности.
Британия запустила супермощный суперкомпьютер, который поможет выявлять рак кожи и болезни у животных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании официально запустили новый национальный суперкомпьютер Isambard-AI стоимостью £225 миллионов. Мощная машина, установленная в Бристоле, должна способствовать прорывным исследованиям в медицине, сельском хозяйстве и сфере безопасности — от выявления мастита у коров до более точной диагностики рака кожи. Об этом сообщает The Guardian.

Суперкомпьютер назван в честь Изамбарда Кингдома Брюнеля — выдающегося инженера XIX века. По словам министра науки и технологий Питера Кайла, запуск Isambard-AI «дает Великобритании вычислительную мощь, которая будет спасать жизни, создавать рабочие места и ускорит достижение климатических целей».

Isambard-AI построен на базе 5 400 специализированных чипов Nvidia и способен выполнять вычисления в 100 тысяч раз быстрее, чем обычный ноутбук. Ежемесячная стоимость его энергопитания составляет около миллиона фунтов, при этом большая часть энергии поступает с атомных электростанций.

По скорости обработки данных британская разработка вошла в мировой топ-15, хотя и уступает аналогичным системам в США, Японии, Германии и других странах. Так, новый суперкомпьютер компании Илона Маска в Теннесси в 20 раз мощнее, а Meta планирует построить дата-центр, который по площади будет сопоставим с частью Манхэттена.

Технология уже применяется в ряде научных проектов. Один из них — изучение движений человека для прогнозирования событий в толпе или на производстве. По словам профессорки компьютерного зрения Димы Дамен из Бристольского университета, алгоритм может предупредить о потенциально опасной ситуации за две минуты до ее наступления.

«Но здесь встают серьезные этические вопросы. Мы должны точно понимать, почему система приняла то или иное решение», — подчеркнула Дамен. Она добавила, что доступ к подобным технологиям должен быть открытым, чтобы избежать монополизации знаний и данных.

Еще один проект — диагностика заболеваний у крупного рогатого скота. Ученые круглосуточно фиксируют поведение коров в Сомерсете, чтобы выявлять ранние признаки мастита — заболевания, которое влияет на удои и благополучие животных. По словам профессора Эндрю Доуси, фермер физически не может постоянно наблюдать за каждым животным, а система на базе ИИ — может.

Также команда исследователей обнаружила, что мобильные приложения для самодиагностики рака кожи лучше работают на светлой коже. С помощью Isambard-AI ученые планируют доработать алгоритмы, чтобы устранить такую предвзятость.

«Обычный компьютер просто не способен обработать такой объем данных», — отметил Джеймс Поп, старший преподаватель по анализу данных.

Запуск Isambard-AI — часть стратегии Великобритании по достижению «технологического суверенитета» в сфере искусственного интеллекта — с целью развивать собственные исследования без зависимости от иностранных технологий. При этом ученые признают: вместе с новыми возможностями системы ИИ приносят и новые вызовы — как технические, так и этические.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Великобритания технологии

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Что рассказали Высшему совету правосудия кандидаты на должность члена ВККС – вопросы возникли к обоим претендентам

Судья в отставке Игорь Кушнир и судья Оксана Вознюк пытались убедить, что именно они достойны занять должность члена ВККС.

На должности судей КСУ по квоте Съезда судей есть 17 претендентов: список

Очередная попытка заполнить вакантные должности судей Конституционного Суда по квоте судейского сообщества.

Мужчинам, которые вовремя уточнили данные, пришли сообщения о штрафах от ТЦК в Резерв+ – что советуют в Минобороны

Военнообязанные вовремя уточнили свои данные, но им все равно пришли штрафы в Резерв+ – что говорит ответственная за цифровизацию в Минобороны Екатерина Черногоренко.

После перезагрузки Кабмина придется вносить изменения в порядок использования бюджета на центры единства украинцев за рубежом

Ранее правительство определило порядок использования бюджетных средств на развитие центров единства украинцев за рубежом, получателем которых является «Агентство национального единства», которое, как указано в постановлении, относится к сфере управления Миннацединства.

Наследники лиц, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территорий, входивших в состав Польши, получат компенсации и право на возврат имущества

Верховная Рада приняла закон о признании депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территорий, которые на то время входили в состав Польской Республики – они получат право на компенсации и возврат имущества.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду