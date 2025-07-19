Нужно отвязать от прожиточного минимума зарплаты судей и прокуроров — Гетманцев

Даниил Гетманцев объяснил суть законопроектов об отвязке окладов судей и прокуроров от прожиточного минимума.

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Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о необходимости реформирования подхода к определению прожиточного минимума и его функций.

По его словам, ключевым шагом должно стать отвязывание от этого показателя окладов судей, прокуроров, сотрудников НАБУ, а также государственных стипендий, штрафов и других административных платежей.

«Прожиточный минимум — это социальный стандарт, который определяет количество продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для обеспечения базовых потребностей человека, его нормальной жизни», — отметил он.

По словам депутата, в Украине существуют две основные проблемы с использованием этого показателя. Первая — «несоответствие законодательного (бюджетного) и фактического показателя прожиточного минимума (разница почти в три раза)». По его мнению, начинать реформу нужно с «составления честной и современной потребительской корзины» с учетом реальных цен.

Вторая проблема, по мнению Гетманцева, заключается в том, что «функционал прожиточного минимума не ограничивается его применением только как социального стандарта для определения уровня жизни населения». Как он напомнил, согласно исследованию Киевской школы экономики, «от законодательного прожиточного минимума зависит размер более 150 различных платежей, осуществляемых из/в бюджет».

Он подчеркнул необходимость отделения прожиточного минимума от несвойственных ему функций.

«Отвязать от ПМ расчет несвойственных для него как социального стандарта показателей: зарплаты судей, прокуроров, сотрудников НАБУ, размер государственных стипендий; оклады сотрудников бюджетного сектора; штрафы и административные платежи», — написал Гетманцев.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов (13466, 13467, 13468, 13469) о замене прожиточного минимума, который сейчас является базой для расчета окладов различных должностных лиц, судей, прокуроров и др., на расчетную величину. Фактически предлагается отвязать оклады «бюджетников» от прожиточного минимума, чтобы его рост не провоцировал рост окладов чиновников.

«Этими законопроектами предлагается определение прожиточного минимума именно как базового социального стандарта, а также отделение его от несвойственных функций искусственной расчетной единицы», — пояснил Гетманцев.

Среди следующих шагов депутат назвал обновление потребительской корзины.

«Утвердить новый справедливый состав минимальной потребительской корзины, исходя из современных реальных потребностей для жизни человека, а не из грани выживания. Честно рассчитать её стоимость. Это и будет новый фактический прожиточный минимум (как бы он ни назывался)», — заявил Гетманцев.

Также он предложил предусмотреть переходный период продолжительностью, например, три года — «на приведение в соответствие фактического и бюджетного прожиточного минимума, закреплённого в законе о государственном бюджете».

По словам депутата, средства для этого в бюджете найти возможно. В частности, «от детенизации, ведь через тень в бюджет ежегодно не поступает 800–900 млрд гривен», а также «от повышения эффективности использования публичных финансов, ведь в прошлом году Счётная палата установила нарушения и неэффективное использование государственных ресурсов на сумму 217,5 млрд гривен».

Среди потенциальных источников также названы «сокращение различных неэффективных расходов и программ, на которые выделяются средства из государственного бюджета» и «создание благоприятного бизнес-климата, дерегуляция и укрепление верховенства права — всего того, что способствует увеличению притока инвестиций».

Как проанализировала «Судебно-юридическая газета», в соответствии с законопроектом 13467 «О внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно создания предпосылок для повышения размера прожиточного минимума», базовый размер должностного оклада судьи составит:

судьи местного суда – 18,2 базовых (операционных) величин для определения размеров должностных окладов;

судьи апелляционного суда, высшего специализированного суда – 30,3 базовых (операционных) величин для определения размеров должностных окладов;

судьи Верховного Суда – 45,4 базовых (операционных) величин для определения размеров должностных окладов.

Также мы писали, откуда взялась идея об операционных величинах для расчета должностных окладов, и что предлагается изменить в КЗоТ и профильных законах.

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