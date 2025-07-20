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Онлайн-шоппинг без риска: что нужно знать каждому покупателю

07:19, 20 июля 2025
Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, полиция советует соблюдать простые правила безопасных онлайн-покупок.
Онлайн-шоппинг без риска: что нужно знать каждому покупателю
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С ростом популярности онлайн-шопинга все больше граждан становятся жертвами мошенников. Патрульная полиция Киева опубликовала список советов, которые помогут избежать ловушек аферистов в интернете.

Основные рекомендации от правоохранителей:

  • Осторожно с заманчивыми предложениями. Если цена на товар слишком низкая — это повод насторожиться. Мошенники часто используют такие «скидки», чтобы быстро собрать предоплату.
  • Предоплата — только проверенным продавцам. Самый безопасный вариант — оплата при получении: вы платите только после осмотра товара.
  • Надежные пароли. Используйте сложные и уникальные пароли для каждого аккаунта, особенно в социальных сетях.
  • Отдельная карта для покупок. Оплачивайте онлайн только с отдельной банковской карты, которую пополняйте непосредственно перед оплатой.
  • Сравнивайте цены. Злоумышленники часто создают фейковые сайты известных магазинов, заманивая несуществующими скидками.
  • Проверяйте репутацию продавца. Читайте отзывы, ищите информацию о магазине на независимых ресурсах.
  • Не разглашайте личные данные. Никогда не сообщайте сторонним лицам срок действия карты, CVV-код, паспортные данные, ИНН или коды из SMS от банка.

Если вы все же стали жертвой мошенничества, полиция советует немедленно обратиться на линию 112.

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