Онлайн-шоппинг без риска: что нужно знать каждому покупателю

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, полиция советует соблюдать простые правила безопасных онлайн-покупок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С ростом популярности онлайн-шопинга все больше граждан становятся жертвами мошенников. Патрульная полиция Киева опубликовала список советов, которые помогут избежать ловушек аферистов в интернете.

Основные рекомендации от правоохранителей:

Осторожно с заманчивыми предложениями. Если цена на товар слишком низкая — это повод насторожиться. Мошенники часто используют такие «скидки», чтобы быстро собрать предоплату.

Предоплата — только проверенным продавцам. Самый безопасный вариант — оплата при получении: вы платите только после осмотра товара.

Надежные пароли. Используйте сложные и уникальные пароли для каждого аккаунта, особенно в социальных сетях.

Отдельная карта для покупок. Оплачивайте онлайн только с отдельной банковской карты, которую пополняйте непосредственно перед оплатой.

Сравнивайте цены. Злоумышленники часто создают фейковые сайты известных магазинов, заманивая несуществующими скидками.

Проверяйте репутацию продавца. Читайте отзывы, ищите информацию о магазине на независимых ресурсах.

Не разглашайте личные данные. Никогда не сообщайте сторонним лицам срок действия карты, CVV-код, паспортные данные, ИНН или коды из SMS от банка.

Если вы все же стали жертвой мошенничества, полиция советует немедленно обратиться на линию 112.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.