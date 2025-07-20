Онлайн-шопінг без ризику: що варто знати кожному покупцю

Щоб не стати жертвою інтернет-шахраїв, поліція радить дотримуватися простих правил безпечних онлайн-покупок.

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Із зростанням популярності онлайн-шопінгу дедалі більше громадян стають жертвами шахраїв. Патрульна поліція Києва оприлюднила перелік порад, які допоможуть уникнути пасток аферистів в інтернеті.

Основні рекомендації від правоохоронців:

Обережно з привабливими пропозиціями. Якщо ціна товару надто занижена — це привід насторожитися. Часто шахраї використовують такі «знижки», щоб швидко зібрати передоплати.

Передоплата — лише перевіреним продавцям. Найбезпечніший варіант — післяплата: ви сплачуєте лише після огляду товару.

Надійні паролі. Використовуйте складні та унікальні паролі для кожного акаунта, особливо в соцмережах.

Окрема картка для покупок. Розраховуйтеся онлайн лише з окремої банківської картки, яку поповнюйте безпосередньо перед оплатою.

Порівнюйте ціни. Шахраї часто створюють фейкові сайти популярних магазинів, заманюючи вигаданими знижками.

Перевіряйте репутацію продавця. Читайте відгуки, шукайте інформацію про магазин на сторонніх сайтах.

Не розголошуйте персональні дані. Ніколи не повідомляйте стороннім термін дії картки, CVV-код, паспортні дані, ІПН або коди з SMS від банку.

У разі, якщо ви все ж стали жертвою шахрайства, поліція радить негайно звернутися на лінію 112.

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