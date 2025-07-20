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Онлайн-шопінг без ризику: що варто знати кожному покупцю

07:19, 20 липня 2025
Щоб не стати жертвою інтернет-шахраїв, поліція радить дотримуватися простих правил безпечних онлайн-покупок.
Онлайн-шопінг без ризику: що варто знати кожному покупцю
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Із зростанням популярності онлайн-шопінгу дедалі більше громадян стають жертвами шахраїв. Патрульна поліція Києва оприлюднила перелік порад, які допоможуть уникнути пасток аферистів в інтернеті.

Основні рекомендації від правоохоронців:

  • Обережно з привабливими пропозиціями. Якщо ціна товару надто занижена — це привід насторожитися. Часто шахраї використовують такі «знижки», щоб швидко зібрати передоплати.
  • Передоплата — лише перевіреним продавцям. Найбезпечніший варіант — післяплата: ви сплачуєте лише після огляду товару.
  • Надійні паролі. Використовуйте складні та унікальні паролі для кожного акаунта, особливо в соцмережах.
  • Окрема картка для покупок. Розраховуйтеся онлайн лише з окремої банківської картки, яку поповнюйте безпосередньо перед оплатою.
  • Порівнюйте ціни. Шахраї часто створюють фейкові сайти популярних магазинів, заманюючи вигаданими знижками.
  • Перевіряйте репутацію продавця. Читайте відгуки, шукайте інформацію про магазин на сторонніх сайтах.
  • Не розголошуйте персональні дані. Ніколи не повідомляйте стороннім термін дії картки, CVV-код, паспортні дані, ІПН або коди з SMS від банку.

У разі, якщо ви все ж стали жертвою шахрайства, поліція радить негайно звернутися на лінію 112.

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